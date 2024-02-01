Конгрессмены назвали «бредом» высказывания Байдена о Техасе

Конгрессмены раскритиковали президента Соединенных Штатов Джо Байдена за его заявление о разрешении миграционного кризиса в Техасе, пишут обозреватели Меган Майерс и Тени Саакян в статье для Fox News.

Во вторник, 30 января, американский лидер заявил, что он «сделал все, что может» для обеспечения защиты границы в Техасе.

«Разумеется, нет. Он [Байден] бредит. Он сделал все, что можно, чтобы держать границу открытой, чтобы позволить миллионам нелегалов пересекать ее», — подчеркнула сенатор от Республиканской партии Синтия Ламмис.

Законодатель отметила, что фактически то, что происходит на границе - вторжение. Она добавила, что президент США содействует и помогает этому вторжению.

Джеймс Клайберн, конгрессмен-демократ от Южной Каролины, уточнил, в свою очередь, что не успевает отслеживать «глупые» высказывания главы государства.