На Украине назвали условие для вступления в ЕС и НАТО

«Если мы претендуем на вступление в ЕС, если мы претендуем на вступление в НАТО, если мы претендуем на получение больших объемов большой помощи, мы должны быть лучшими, не вызывать никаких подозрений, никаких коррупционных вещей не должно происходить», — сказал он.