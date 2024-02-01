В Венгрии прокомментировали заявление о претензиях на Закарпатье

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал заявление ультраправого венгерского политика Ласло Тороцкаи о претензиях на Закарпатье безответственным. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее Ласло Тороцкаи заявил о планах Будапешта по взятию под контроль Закарпатья после разрушения украинской государственности. Он допустил, что в случае распада Украины Венгрия будет претендовать на эту территорию.

В свою очередь Гергей Гуйяш напомнил, что Будапешт соблюдает нормы международного права.

«Венгрия, согласно конституции, соблюдает нормы международного права, я считаю совершенно безответственным такое заявление», - подчеркнул Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее подчеркивал, что Будапешт не будет поддерживать Украину на международном уровне, пока не будут соблюдаться права закарпатских венгров. Премьер обращал внимание на то, что в первую очередь должно быть обеспечено право детей обучаться на венгерском языке.