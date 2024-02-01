«Зеленые» потратили на туннели для жаб в Гамбурге почти 500 тысяч евро

Политики из партии «Зеленые» выделили почти 500 тысяч евро на строительство в Гамбурге туннелей для жаб. Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском».

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В публикации говорится о сокращении популяции жаб и прудовых тритонов «в шикарном районе» Бланкенезе на западе Гамбурга. Это побудило местных политиков заняться строительством четырех специальных туннелей из стали и бетона через автомобильные дороги.

В Ассоциации налогоплательщиков выражают обеспокоенность из-за столь крупных трат на такие туннели. Там настаивают на проведении специальной проверки. Подчеркивается, что новые туннели пересекают не оживленные автомагистрали, а небольшие улицы с невысокой плотностью движения.

По словам местных чиновников, ранее они выставляли вдоль этих улиц специальные заграждения, которые не давали жабам оказаться под колесами машин. Однако «зеленые» политики посчитали, что этих мер недостаточно.