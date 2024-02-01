Bloomberg: Трамп проиграл в деле о связях с Кремлем
Агентство Bloomberg узнало о проигрыше бывшего президента США Дональда Трампа дела против экс-шпиона МИ-6 Кристофера Стила и его фирмы бизнес-аналитики Orbis.
Напомним, что Стил расследовал предполагаемые связи политика с Москвой. Решение подать в суд Трамп принял в связи со «значительным ущербом и страданиями» из-за того, что было опубликовано «кремлевское досье». Оно, как утверждалось, содержит данные о сотрудничестве бывшего американского лидера с властями РФ.
Трамп готовился к получению от суда подтверждения факта, что данные в отчетах не соответствуют действительности.
Судьей было принято решение отклонить иск и отказаться осуществлять проверку достоверности данных из досье. Она заявила об отсутствии у Трампа шансов на получение компенсации за любые страдания, которые он мог понести.
По словам судьи, истец пытается добиться заключения суда для того, чтобы очистить свою репутацию.
Ранее суд присяжных в Нью-Йорке вынес решение, в соответствии с которым Трамп должен выплатить более 80 миллионов долларов по иску писательницы Джин Кэрролл. Она ранее обвинила его в домогательствах и клевете.