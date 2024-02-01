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Премьер Эстонии Каллас назвала условием победы России развал Евросоюза

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что если Евросоюз развалится, то это будет победой для России.

Премьер Эстонии назвала условие победы России
© globallookpress.com

Заявление главы эстонского правительства приводит Politico.

По её словам, в России не верят в многосторонность ЕС и способность европейских стран сохранить единство.

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«И если мы разваливаемся, то это определенно победа российской стороны», — сказала она.

Ранее Каллас заявила в беседе с британской The Times, что у Европы есть от трёх до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «угрозу» для восточного фланга НАТО.

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