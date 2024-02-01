Король Великобритании Карл III собирается досрочно отречься от престола. Об этом сообщает издание New York Post.
Бывший дворецкий принцессы Дианы, Пол Баррелл, считает, что Карл III отречется от престола в течение ближайшего десятилетия. По словам Баррелла, 75-летний король разработал специальный план, согласно которому он передаст бразды правления своему сыну, принцу Уильяму, и его супруге Кейт Миддлтон.
«Королева никогда бы так не поступила, потому что она принадлежала к другому поколению, вся ее жизнь была построена вокруг того, чтобы быть монархом. Но король будет точно знать, что делать, вырвет страницу из книги принца Филиппа и скажет: «Я сделал достаточно». Он будет заниматься тем, чем захочет. Я думаю, что в стране появятся молодые король и королева», — сказал Баррелл.
На прошлой неделе журналисты сообщили, что восстановление здоровья короля Великобритании Карла III после плановой операции из-за увеличения простаты займет примерно один месяц. В ближайшие недели монарх не будет проводить официальные встречи или участвовать в мероприятиях.