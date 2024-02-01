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NYP: король Карл III отречется от престола через 10 лет

Король Великобритании Карл III собирается досрочно отречься от престола. Об этом сообщает издание New York Post.

Бывший дворецкий принцессы Дианы, Пол Баррелл, считает, что Карл III отречется от престола в течение ближайшего десятилетия. По словам Баррелла, 75-летний король разработал специальный план, согласно которому он передаст бразды правления своему сыну, принцу Уильяму, и его супруге Кейт Миддлтон.

«Королева никогда бы так не поступила, потому что она принадлежала к другому поколению, вся ее жизнь была построена вокруг того, чтобы быть монархом. Но король будет точно знать, что делать, вырвет страницу из книги принца Филиппа и скажет: «Я сделал достаточно». Он будет заниматься тем, чем захочет. Я думаю, что в стране появятся молодые король и королева», — сказал Баррелл.

На прошлой неделе журналисты сообщили, что восстановление здоровья короля Великобритании Карла III после плановой операции из-за увеличения простаты займет примерно один месяц. В ближайшие недели монарх не будет проводить официальные встречи или участвовать в мероприятиях.

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