«Королева никогда бы так не поступила, потому что она принадлежала к другому поколению, вся ее жизнь была построена вокруг того, чтобы быть монархом. Но король будет точно знать, что делать, вырвет страницу из книги принца Филиппа и скажет: «Я сделал достаточно». Он будет заниматься тем, чем захочет. Я думаю, что в стране появятся молодые король и королева», — сказал Баррелл.