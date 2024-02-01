Алиев рассказал при каком условии Баку пересмотрит участие в Совете Европы

«Говоря о том, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены, глава государства отметил, что в случае, если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен», — сказано в заявлении. Lenta.ru