Алиев рассказал при каком условии Баку пересмотрит участие в Совете Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна может пересмотреть участие в Совете Европы и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), если права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены. Газета.Ru
«Говоря о том, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены, глава государства отметил, что в случае, если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен», — сказано в заявлении. Lenta.ru
25 января сообщалось, что азербайджанские власти рассматривают вопрос выхода страны из Совета Европы. RT на русском