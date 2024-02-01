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Лидер «Грузинской мечты» объяснил, как можно было избежать войны 2008 года

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия могла избежать военного столкновения с Россией в 2008 году, если бы у власти был не Михаил Саакашвили, а его однопартийцы и основатель политического объединения Бидзина Иванишвили. Как сообщает РИА Новости, об этом политик заявил на партийном съезде.

Лидер «Грузинской мечты» объяснил, как можно было избежать войны 2008 года
© globallookpress.com

Гарибашвили подчеркнул, что если бы не достижения основателя партии, то Грузия в результате оказалась бы охвачена военным конфликтом.

«Если бы Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" были у власти в 2008 году, августовской войны бы не произошло», — заявил он.

Напомним, что Гарибашвили занимал должность премьер-министра Грузии — он ушел в отставку 29 января. Сегодня, 1 февраля, бывшего премьера назначили на должность председателя «Грузинской мечты». Решение приняли единогласно.

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