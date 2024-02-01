Лидер «Грузинской мечты» объяснил, как можно было избежать войны 2008 года

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия могла избежать военного столкновения с Россией в 2008 году, если бы у власти был не Михаил Саакашвили, а его однопартийцы и основатель политического объединения Бидзина Иванишвили. Как сообщает РИА Новости, об этом политик заявил на партийном съезде.