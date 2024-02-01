Новый премьер Грузии рассказал о перестановках в правительстве

«Я предложил каждому члену правительства остаться, и только министр обороны Джуаншер Бурчуладзе хотел уйти из политики в другую сферу, и я уважаю его решение и, соответственно, единственным изменением будет представление Ираклия Чиковани на пост министра обороны», — сказал Кобахидзе.