Забастовка в Германии привела к отмене сотен авиарейсов

Сотрудниками службы безопасности аэропортов Германии объявлена забастовка, в результате которой сотни рейсов отменили. Об этом сообщает Associated Press.

О том, что сегодня пройдет подобная акция, профсоюз Ver.di сообщил 30 января. Участие в забастовке принимают работники 11 аэропортов, в том числе Гамбурга, Франкфурта, Дюссельдорфа и Берлина.

Все рейсы в Штутгарт, Берлин и Гамбург отменили до того, как началась акция.

По данным компании-оператора аэропортов ADV, в связи с действиями работников служб безопасности 1100 рейсов подвергнутся отмене или переносу. Также ситуация нарушит планы порядка 200 тыс. граждан.

Ver.di выступает за повышение зарплаты всем сотрудникам и введение оплаты сверхурочной работы с первого дополнительного часа.