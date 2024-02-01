Фермеры закидали яйцами полицию и развели костры напротив Европарламента

Участвующие в акциях протестов в Брюсселе фермеры из ЕС разожгли костры в центре города, в частности, перед зданием Европарламента на площади Люксембург, где проходит саммит лидеров ЕС.

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Вход к парламенту перегородили стражи порядка. Демонстранты ведут себя корректно, полицейские иногда пытаются тушить костры. Несколько улиц в центре бельгийской столицы заставлены тракторами и грузовиками. Полиция сообщала, что таких на улицах Брюсселя уже больше тысячи.

Фермеры выбрасывают сено прямо на дорогу. Некоторые участники акций выставили на дороге свою продукцию. Помимо бельгийцев в центр города приехали недовольные из Франции, Испании и других стран Евросоюза.

Демонстранты требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять многочисленные ограничения, остановить неконтролируемый импорт дешевой зарубежной продукции, поднять зарплаты и прекратить повышение налогов.

Большинство протестующих - молодые фермеры, которые чувствуют себя все более ущемленными в правах из-за повышения цен на энергоносители, инфляции и изменения климата, из-за которого урожай либо страдает от засухи, либо затапливается, либо сгорает.