Страны ЕС договорились о многомиллиардной помощи Украине

Лидеры ЕС договорились о выделении Украине долгосрочной помощи в 50 млрд евро. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, выделение помощи является гарантией для Украины.

«Это гарантирует стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование», - написал Шарль Мишель.

При этом он подчеркнул, что ЕС осознает, что именно «поставлено на карту».

Напомним, что в конце прошлого года Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине. Будапешт заблокировал восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева.