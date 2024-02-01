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Страны ЕС договорились о многомиллиардной помощи Украине

Лидеры ЕС договорились о выделении Украине долгосрочной помощи в 50 млрд евро. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, выделение помощи является гарантией для Украины.

«Это гарантирует стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование», - написал Шарль Мишель.

При этом он подчеркнул, что ЕС осознает, что именно «поставлено на карту».

Напомним, что в конце прошлого года Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине. Будапешт заблокировал восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что готов согласиться на предоставление Украины финансовой помощи, но только в том случае, если сумма будет утверждаться каждый год единогласно.

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