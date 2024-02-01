Обзор иноСМИ: «предупреждение для Киева», США обещают Турции дружбу

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© Zuma/TACC

«США будут рады принять Турцию в семью F-35»

Замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд 28 января посетила Анкару с целью «оживить двусторонние отношения» США и Турции после одобрения заявки Швеции в НАТО. Как рассказал портал Haber7, Нуланд сделала важные заявления по нескольким острым темам - от продажи F-16 Турции до санкций, требований о выводе войск из Сирии и коммерческих отношений.

Как заявила Нуланд, пока власти Турции одобряли заявку Швеции, администрация президента США пыталась объяснить Конгрессу, что развитие турецкого парка F-16 очень важно для американской безопасности. В течение 15 дней Штаты примут окончательно решение о поставках истребителей Турции, а модернизация F-16, которые уже есть у страны, «начинается немедленно». Нуланд напомнила, что США запретили продажу Турции F-35 из-за решения Анкары закупить системы С-400 у России. США «будут рады снова принять Турцию в семью F-35, но сначала мы должны решить старые вопросы», подчеркнула замглавы Госдепа.

«Дефицит HIMARS - предупреждение для Киева»

Украинские солдаты ликовали, когда получили столь желанную американскую систему залпового огня HIMARS в июле 2022 года. Система не просто была «на несколько световых лет впереди» украинского оборудования - что важнее, ее поставки стали доказательством, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», пишет CSM.

Теперь, на фоне приостановки помощи США и сокращения поставок оружия, эти пусковые установки напоминают, что западные страны устали от украинского кризиса. Перспективы для Украины становятся все более отрезвляющими: военные эксперты прогнозируют быстрое ухудшение боевых позиций ВСУ и ускорение территориальных потерь в ближайшие месяцы.

У российских военных появился «плащ-невидимка»

Россия разработала и внедрила новую технологию камуфляжа для своих войск, которую многие называют «плащом-невидимкой», сообщает Fox News. Ребекка Коффлер, аналитик военной разведки, заявила телеканалу, что идея российского камуфляжа состоит в том, чтобы обмануть противника «во всем, что вы делаете» - ввести его в заблуждение относительно присутствия, положения и численности войск, времени и места атаки, а также не позволить ему различать типы военной техники.

По словам Коффлер, российские военные придают особое значение контролю и манипулированию восприятием противника, тратя огромное количество ресурсов на маскировку. Плащ с новой военной технологией весит всего 350 граммов, может складываться и помещаться в карман человека, и работает путем сокрытия теплового следа.

WSJ: США работают над ослабляющим Израиль проектом

Переговорщики из США настаивают на соглашении о прекращении огня, способном остановить войну в секторе Газа «на время, достаточное, чтобы ослабить военный импульс Израиля», рассказали The Wall Street Journal американские и арабские чиновники, знакомые с ходом обсуждений. По их словам, с помощью этого прекращения огня в Вашингтоне хотят подготовить почву для более прочного перемирия.

Израиль и ХАМАС рассматривают трехэтапное соглашение, по которому освобождение заложников в Газе начнется с шестинедельного прекращения огня. Предполагается, что на первом этапе Израиль прекратит все военные операции в Газе, включая отправку дронов-разведчиков. В первую очередь будут освобождены гражданские заложники, включая стариков, больных и детей. Второй этап, в случае успеха первого, начнется с освобождения израильских женщин-военных, а в Газу направят больше помощи и гарантируют работу больниц и служб водоснабжения. На третьем этапе в ХАМАС должны будут освободить мужчин-военных и передать тела погибших заложников.

«Вражда с Орбаном подчеркивает падение авторитета ЕС»

На этой неделе в СМИ появилась информация о заговоре ЕС с целью навредить венгерской экономике «в отместку за наглость Будапешта, отказавшегося поддержать пакет помощи Украине», пишет UnHerd. Правительство Виктора Орбана злорадствует, поскольку лицемерие ЕС в отношении верховенства закона теперь разоблачено, подчеркивает издание.