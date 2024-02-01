Трамп прокомментировал фотографии с загадочными пятнами на руке

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что его фотографии с красными пятнами на руке, которые вызвали множество слухов и обсуждений, могли быть сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет Forbes.

Красные пятна на ладони и пальцах политика были замечены в середине января, когда Дональд Трамп помахал рукой, приветствуя своих сторонников. В соцсетях развернулась целая дискуссия об их происхождении.

В частности, бывший советник президента Билла Клинтона Джеймс Карвилл заявил, что они выглядят как симптом болезни, передающейся половым путем. Также интернет-пользователи высказали предположения, что Трамп обжегся утюгом или свежими пончиками, или не стер с руки кетчуп.

Сам Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста телеканала Fox News Марка Мередита, отметил, что не видел свои фотографии с красными пятнами на руке.

При этом политик предположил, что их мог сгенерировать искусственный интеллект.