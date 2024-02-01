50 Cent поразился трюку ростовского каскадера

Американский рэпер 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джексон) поразился трюку ростовского каскадера Евгения Чеботарева, который перепрыгнул нос самолета, стоя на движущемся автомобиле. Рэпер опубликовал ролик на своей странице в популярной социальной сети и задался вопросом, что движет подобными людьми.

Видео сняли в Калужской области. На момент публикации его посмотрели более 11 млн раз.

«Что заставляет делать людей такое, как этот парень, WTF, LOL», — написал рэпер.

Как сообщает Telegram-канал Shot, Чеботарев отметил, что его ролики пользуются популярностью у голливудских звезд, а ему поступают предложения из США сниматься в кино. В ближайшее время он собирается сделать визу.