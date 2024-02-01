Полиция Молдавии не пускает в Кишинев автобусы с протестующими

Полиция блокирует автобусы с желающими принять участие в акции протеста в Кишиневе, мешая им добраться до столицы. Об этом заявил депутат парламента Молдавии, представитель партии «Возрождение» Александр Суходольский, пишет RT.

Сегодня у здания парламента республики запланирована акция, организатором которой выступила оппозиционная партия «Возрождение». Оппозиция пригласила всех неравнодушных «выступить против режима PAS, против режима Майи Санду».

Парламентарий Александр Суходольский констатировал, что власти лишь «номинально ратуют за свободу слова».

«Запрещать людям открыто и мирно демонстрировать свою гражданскую позицию, указывать полиции чинить препятствия на дорогах - самое подлое, что может сделать власть», - уверен Суходольский.

В пресс-службе партии заявили, что на организаторов акции протеста оказывается давление, «силовики задерживают и конфисковывают автомобили и другое оборудование». Уже известно о двух подобных инцидентах в районах Страшены и Шолданешты, пишет РИА Новости.

В свою очередь Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье опубликовал кадры, на которых видны остановленные полицейскими автобусы.

Ранее Еврокомиссия сначала рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, а затем выступила с рекомендацией начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС. Однако глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс подчеркнул, что Молдавия не получит поблажек для ускоренного вступления в ЕС.

В свою очередь заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ назвал достижимой цель Молдавии по вступлению в Евросоюз к 2030 году и заметил, что президент Молдавии Майя Санду отлично справляется с руководством страной «в очень трудных условиях».