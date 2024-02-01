Офисные работники в США нашли, чем заменить психостимуляторы

В США среди офисных работников набирают популярность никотиновые пакетики, которые применяются как средство для повышения работоспособности вместо психостимуляторов. Об этом сообщает Bloomberg.

© Unsplash

Никотиновые пакетики продаются расфасованными в небольшие контейнеры. Их употребляют, помещая между губой и десной. В них нет табачного листа, однако содержатся стимуляторы, вызывающие привыкание.

Производители пакетиков отмечают, что продукция предназначена для людей, которые хотят отказаться от курения. Однако в действительности спрос на них появился среди офисных работников, которые выбирают их из-за незаметности и стимулирующего эффекта. Как отметил гендиректор компании Equity Animal по связям с инвесторами Марк Моран, использование пакетиков встречается среди молодых специалистов финансовой отрасли «почти повсеместно».