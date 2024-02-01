Столтенберг сомневается в выходе США из НАТО в случае избрания Трампа
Маловероятно, что Соединенные Штаты покинут НАТО, если Дональд Трамп победит на президентских выборах. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг во время официального визита в Америку, пишет издание Politico.
Трамп неоднократно заявлял, что готов вывести США из НАТО в случае своей победы на выборах.
"Я уверен, что Вашингтон останется верным союзником. Европейские страны-члены НАТО создают для Штатов рынок сбыта оборонной продукции. От этих продаж зависят рабочие места в Америке", - подчеркнул Столтенберг и напомнил, что европейские страны уже заказали у США вооружения на 120 миллиардов долларов.
Трамп выражал недовольство работой НАТО и грозился выходом Штатов из альянса, если европейские партнеры не увеличат финансовые вложения за собственную безопасность.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на пост претендуют бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп и экс-постпред при ООН Никки Хейли. Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.