Столтенберг сомневается в выходе США из НАТО в случае избрания Трампа

"Я уверен, что Вашингтон останется верным союзником. Европейские страны-члены НАТО создают для Штатов рынок сбыта оборонной продукции. От этих продаж зависят рабочие места в Америке", - подчеркнул Столтенберг и напомнил, что европейские страны уже заказали у США вооружения на 120 миллиардов долларов.