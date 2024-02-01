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На Украине оценили решение суда ООН по иску Киева к России

Бывший народный депутат верховной рады, участник движения «Другая Украина» Олег Волошин прокомментировал решение Международного суда ООН отклонить большинство претензий Киева к Москве. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

На Украине оценили решение суда ООН по иску Киева к России
© globallookpress.com

Волошин оценил решение суда ООН по иску Киева к России и подчеркнул, что оно доказало надуманность обвинений.

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«Наконец-то протрезвление и большие сомнения у западных элит насчет перспектив вообще о завершении данного конфликта в выгодном для Запада формате», — отметил он.

Политик добавил, что мнение суда показывает у него наличие авторитета и самоуважения, поскольку судьи приняли единственно верное решение. По его мнению, не нужно быть экспертом, чтобы понимать отсутствие в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) террористической деятельности.

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