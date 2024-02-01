Генсек НАТО заявил о планах России ослабить влияние США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в США заявил о планах России «оспорить и ослабить влияние Америки». Его слова приводит РИА Новости.

В ходе поездки генсек попытался убедить политиков и общественность продолжить выделять помощь Украине, апеллируя к тому, что Москва стремится восстановить сферы своего влияния и выстроить альтернативный миропорядок, в котором мощь Соединенных Штатов будет подорвана, а Североатлантический альянс разобщен.

«Сегодня наши ценности злонамеренно атакуют внешние силы, которые пытаются их подорвать. Они угрожают нашему свободному миру, открыто оспаривают американское влияние. Они пытаются изменить глобальные правила, которые обеспечивают нашу общую безопасность. Мы живем в опасные времена», — подчеркнул Столтенберг.

Еще одной державой, представляющей угрозу для США, генсек назвал Китай. По его словам, Пекин без всякой прозрачности модернизирует вооружения, проводит нечестную торговую политику и пытается доминировать в Южно-китайском море.

Столтенберг указал, что китайская угроза является наиболее серьезной в долгосрочной перспективе, а российская — самой насущной. Кроме того, опасения вызывают Иран и Северная Корея.

Генеральный секретарь подчеркнул, что все эти страны объединяются, вместе обходят санкции и давление, ослабляют основанную на долларе мировую финансовую систему.