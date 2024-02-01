Сделка по безопасности на границе США оказалась на грани срыва

Соглашение по ужесточению мер безопасности на американо-мексиканской границе, от которого зависит помощь Киеву, находится на грани срыва в Сенате Конгресса США. Об этом сообщил в среду портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их словам, после четырех месяцев консультаций законодатели могут отказаться от двухпартийной сделки по обеспечению безопасности на южной границе страны. Текст соответствующего законопроекта до сих пор не был опубликован. Как отмечает портал, избирательная кампания и критика со стороны бывшего президента США Дональда Трампа "поставили сделку на грань срыва". Кроме того, спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) назвал договоренности по границе нежизнеспособными.

Республиканцы в Сенате в среду после консультаций так и не пришли к единому мнению о дальнейших действиях, помимо настоятельной необходимости обнародовать текст законопроекта. При этом, как отмечает портал, лидер республиканского меньшинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл, похоже, допустил принятие отдельного пакета с ассигнованиями для Украины и Израиля. Как подчеркивает Axios, сенатор, возможно, отказался от увязки мер по безопасности на границе с предоставлением помощи Киеву. "В Сенате есть двухпартийная поддержка и Израиля, и Украины. Надеюсь, в какой-то момент мы сможем оказать им необходимую поддержку", - сказал Макконнелл.

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.