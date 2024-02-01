Колонны тракторов протестующих фермеров вошли в Брюссель и направились к Еврокварталу

Колонна из более чем 60 тракторов вошла в Брюссель с юга по шоссе Ватерлоо и направилась в Европейский квартал Брюсселя, где в четверг должен состояться саммит о выделении Украине помощи в €50 млрд на следующие четыре года, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Трактора движутся упорядоченно, соблюдая равные интервалы между машинами, мигая фарами, под какофонию разнообразных гудков и сирен полицейских мотоциклов и автомобилей. Полиция не препятствует их продвижению, напротив, сопровождает колонну. Прибывающие в Брюссель фермеры не пытаются блокировать движение в ночные часы, а целенаправленно двигаются со скоростью около 30 км/ч в направлении площади Шуман и площади Люксембург, где находятся резиденции Европейского совета и Европейского парламента.

Параллельно другая колонна из примерно 25-30 машин вошла в Брюссель по шоссе д’Альсенберг, также двигаясь в направлении центра.

Как сообщает брюссельская служба контроля дорожной ситуации "Мобилитэ", большие группы сельскохозяйственных машин также двигаются по "рингу" - столичной окружной автодороге и въезжают в столицу с севера.

Колючая проволока и водометы

Несколько десятков тракторов уже присутствуют в окрестностях Европейского квартала. Сам квартал блокирован полицией, внутрь пока не пускают даже аккредитованных журналистов. Выставлены барьеры из колючей проволоки, в переулках, примыкающих к Еврокварталу, расположились полицейские автобусы с вооруженными стражами порядка, несколько водометов.

Впрочем, все эти меры безопасности не выглядят более жесткими, чем обычно при проведении европейских саммитов. Евроквартал Брюсселя, когда там собираются лидеры стран ЕС, всегда охраняется очень плотно. Колючая проволока и тяжелая полицейская техника - обычная атрибутика саммитов.

Разместившиеся на улицах близ Люксембургского вокзала фермеры устраиваются на ночь в своих тракторах и сопровождающих их мироавтобусах и легковых машинах. Судя по номерам, здесь присутствуют представители не только Бельгии и соседней Франции, но также Германии, Люксембурга, Нидерландов, есть несколько машин с испанскими номерами.

Нерентабельные продукты

"Я не знаю о помощи Украине, но, если Европа и наше правительство дают ей деньги, значит у них должны быть средства для собственных граждан. Мы этого не чувствуем. В Эно (провинция на юге Бельгии) мы скоро будем производить продукты с убытком для себя. Невозможно соблюдать все множащиеся каждый год требования, которые навязывает Европа, и одновременно конкурировать с дешевой иностранной продукцией, которую производят там, где таких правил нет. И они должны с этим что-то сделать. Продукты нужно производить дома, а не везти из-за границы", - поделился с корреспондентом ТАСС своим видением ситуации Тома, владелец небольшой фермы на юге Бельгии.

Делегацию фермеров 31 января принял премьер Бельгии Александер Де Кроо, но практических результатов это встреча пока не дала.

Беспорядки не обязательны

Полиция уже официально предупредила автомобилистов о предстоящих 1 февраля в городе акциях протеста и рекомендовала воздержаться от поездок на машине.