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Нетаньяху обозначил "красные линии" Израиля

Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль работает над еще одним соглашением по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников, но "не любой ценой", поскольку "есть красные линии". Об этом сообщает ТАСС.

"У меня есть красные линии: мы (Израиль - прим. ТАСС) не завершим войну [в секторе Газа], мы не выведем ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) из сектора Газа, и мы не освободим тысячи террористов [из израильских тюрем]", - заявил Нетаньяху (цитата по ТАСС).

Экс-губернатора Севастополя задержали в Лондоне

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне британской полицией. Уточняется, что задержание произошло в его собственном доме в Лондоне. Как уточняет Москва 24, информация об этом появилась в британском издании The Times. По данным СМИ, Овсянников был задержан 22 января. Экс-губернатора подозревают в отмывании денег и попытке обхода санкций. Сообщается, что он получал переводы на свой счет в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. Общая сумма переводов составила 65 тысяч фунтов стерлингов.

Колонны тракторов протестующих фермеров вошли в Брюссель

Колонна из более чем 60 тракторов вошла в Брюссель и направилась в Европейский квартал Брюсселя. Как уточняет ТАСС, именно там в четверг, 1 февраля пройдет саммит о выделении Украине помощи в 50 млрд евро на следующие четыре года. Колонну сопровождает полиция.

В то же время по шоссе д’Альсенберг в Брюссель вошла другая колонна, состоящая из 25-30 машин. Она также двигалась в направлении центра Брюсселя.

В Москву прибыли освобожденные из украинского плена российские военные

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву, сообщает News.ru. Об обмене пленными стало известно в среду, 31 января.

Соообщается, что из плена освобождены 195 человек. На родину в рамках обмена были также отправлены 195 украинских военных, удерживемых в России.

Освобожденные российские военнослужащие пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.

В центре Махачкалы убили спортсмена ММА

Бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева убили в Махачкале.