Нетаньяху обозначил "красные линии" Израиля

"Мы непрестанно действуем для освобождения заложников и достижения остальных целей войны - уничтожения ХАМАС и достижения гарантий того, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", - отметил Нетаньяху.



"Мы работаем над всеми целями одновременно и не откажемся ни от одной из них", - добавил израильский премьер.