$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Украина в январе получила 390 млн долларов от Японии

Япония в январе перечислила Украине 390 млн долларов по программе Всемирного банка. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Украина в 2024 году получила финансовую помощь только от одной страны
© globallookpress.com

«Япония оказалась единственным союзником, который предоставил Украине помощь в январе в размере 390 млн долларов. Средства уже поступили в бюджет», — приводит слова Железняка украинское издание «Страна».

В украинском минфине отмечают, что эти деньги предназначены на затраты по соцзащите и восстановлению аграрного сектора. Однако лишь 90 млн долларов из этой суммы составляют грантовую помощь. Остальные — 300 млн долларов — Киев взял у Японии в займы.

США не смогут помочь Украине без одобрения Конгресса

В своей программной речи в парламенте 30 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония намерена продолжать санкционную политику против РФ и поддерживать Киев. Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов выразил телеканалу РТ мнение, что Кисида прилагает усилия, чтобы Япония стала лидером антироссийского движения в Азии.

В мире
Ярослав Железняк
Валерий Кистанов
Верховная Рада
Всемирный Банк
РАН
Япония
Украина