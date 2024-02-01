Украина в 2024 году получила финансовую помощь только от одной страны

«Япония оказалась единственным союзником, который предоставил Украине помощь в январе в размере 390 млн долларов. Средства уже поступили в бюджет», — приводит слова Железняка украинское издание «Страна».

В украинском минфине отмечают, что эти деньги предназначены на затраты по соцзащите и восстановлению аграрного сектора. Однако лишь 90 млн долларов из этой суммы составляют грантовую помощь. Остальные — 300 млн долларов — Киев взял у Японии в займы.