На Украине прокомментировали решение ЕС о миллиардах помощи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал выделение 50 миллиардов евро Киеву Европейским союзом (ЕС). Об этом он написал в соцсети X.

«Приветствуем одобрение Европейским советом решения о создании нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы», — прокомментировал премьер решение ЕС о помощи.

По мнению Шмыгаля, страны-участницы Евросоюза продемонстрировали свою солидарность и единство с украинским народом. Он также поблагодарил лидеров государств ЕС за поддержку.