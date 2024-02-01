Столтенберг номинирован на Нобелевскую премию мира

«Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг. Он достоин Нобелевской премии», — рассказал Раджа.

Ранее член американской Палаты представителей Конгресса Клодия Тенни стала инициатором выдвижения на Нобелевскую премию мира экс-президента США Дональда Трампа . По мнению законодателя, Трампу следует присудить премию за помощь в подписании «Авраамовых соглашений». Этот документ определяет нормализацию отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов или сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Согласно последней воле ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло.