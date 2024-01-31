Армения официально стала членом МУС

Документы для ратификации Римского статуса Ереван подал 14 ноября 2023 года. Стоит отметить, что Армения стала 124-м государством-участником МУС и 19-м государством из восточноевропейской группы.

Напомним, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. На этом фоне в Москве решение Еревана присоединится к Римскому статуту расценили в качестве недружественного шага. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что стране не меняет внешнеполитического вектора и ратификация Римского статута не направлена против РФ.