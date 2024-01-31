В США заявили о тысячах нелегальных мигрантов из России и Китая

«Они идут из вражеских стран, террористических регионов. Мы не имеем ни малейшего понятия, что они замышляют, но в 2023 финансовом году пограничники встретились с нелегалами из 170 разных стран, в том числе сотнями из Ирана и Сирии, тысячами – из России, десятками тысяч – из Китая», — заявил он.