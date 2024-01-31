В США заявили о тысячах нелегальных мигрантов из России и Китая
Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в 2023 году в США проникли тысячи нелегальных мигрантов из России и Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление спикер сделал во время своего выступления в Конгрессе. По словам Джонсона, всего в США проникли мигранты из 170 стран. Как отметил спикер, намерения мигрантов неизвестны — Джонсон считает, что их присутствие повышает риск совершения терактов на территории США.
«Они идут из вражеских стран, террористических регионов. Мы не имеем ни малейшего понятия, что они замышляют, но в 2023 финансовом году пограничники встретились с нелегалами из 170 разных стран, в том числе сотнями из Ирана и Сирии, тысячами – из России, десятками тысяч – из Китая», — заявил он.
Чтобы «предотвратить террористическую угрозу» Джонсон предложил обезопасить границы США, а также выгнать нелегальных мигрантов.
Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что приток нелегальных мигрантов в США растет в геометрической прогрессии.