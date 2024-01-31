Житель США записал видео с критикой Байдена, держа отрубленную голову отца
Жителя Пенсильвании Джастина Мона, который записал видео с критикой в адрес президента США Джо Байдена, держа в руках отрубленную голову отца, задержали. Об этом сообщает LevitttownNow.
По данным портала, ранее Мон опубликовал на YouTube видео, в котором выступил с критикой в адрес Байдена и его администрации, раскалывающих американское общество. Он заявлял, что решение всех проблем лежит в истреблении чиновников, предложив награду в миллион долларов за головы директора ФБР Кристофера Рэя и генпрокурора Мерила Гарланда. После этого Мон показал на камеру пакет с отрубленной головой отца, который был бывшим федеральным чиновником. Американец обвинил его в предательстве интересов страны.
Отмечается, что в правоохранительные органы позвонила мать Мона. Приехавшие на место полицейские нашли тело Майкла Мона в ванной. Его голову «нашли в пластиковом пакете в кастрюле».
На данный момент Мона задержали и взяли под стражу. Ему предъявили обвинение в убийстве и надругательстве над трупом. Расследование дела продолжается.