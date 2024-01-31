Житель США записал видео с критикой Байдена, держа отрубленную голову отца

По данным портала, ранее Мон опубликовал на YouTube видео, в котором выступил с критикой в адрес Байдена и его администрации, раскалывающих американское общество. Он заявлял, что решение всех проблем лежит в истреблении чиновников, предложив награду в миллион долларов за головы директора ФБР Кристофера Рэя и генпрокурора Мерила Гарланда. После этого Мон показал на камеру пакет с отрубленной головой отца, который был бывшим федеральным чиновником. Американец обвинил его в предательстве интересов страны.