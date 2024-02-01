Глава Минобороны Израиля назвал БАПОР "ХАМАС с обновленным лицом"

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) «ХАМАС с обновленным лицом». Такую точку зрения он высказал в ходе встречи с делегацией послов при организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

Галант заверил дипломатов, что ЦАХАЛ продолжит военную операцию на территории сектора Газа, пока не уничтожит ХАМАС и не освободит заложников.

«Министр также обсудил участие сотрудников БАПОР в ужасающих нападениях [на Израиль], совершенных ХАМАС 7 октября. Он раскрыл информацию о связи сотрудников организации с террористической организацией ХАМАС и подчеркнул, что БАПОР не функционирует как законная организация по оказанию помощи в ее нынешнем виде», — говорится в заявлении ведомства.

Министр обороны также проинформировал о продолжающихся связях между радикальной группировкой и агентством ООН. По его словам, БАПОР является «ХАМАС с обновленным лицом».

В этом месяцев Израиль обвинил некоторых сотрудников БАПОР в причастности к атаке ХАМАС на израильские поселения 7 октября и принял решение расторгнуть с ними контракты.

В дальнейшем США, а вслед за ними и несколько других стран, приостановили финансирование БАПОР из-за этих обвинений.