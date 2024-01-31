Французские фермеры устроили попытку захвата рынка под Парижем

Французские фермеры, участвующие в протестах в стране, попытались захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, 79 человек задержаны. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, фермерам удалось на какое-то время проникнуть в складские помещения рынка, где они устроили погромы. Позже они были задержаны полицией, всего под арест попали 79 человек.

Напомним, что французские фермеры недовольны политикой властей страны и выступают против импорта сельхозпродукции и нерентабельности их деятельности по причине высоких цен на топливо и других издержек. На этом фоне они блокируют движение на дорогах, строя баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек, а также при помощи тракторов. Кроме того в некоторых департаментах фермеры поливают навозом ограды префектур.