Брата Байдена вызвали для дачи показаний

Брат президента США Джо Байдена Джеймс Байден вызван для дачи показаний в Конгрессе США. Соответствующее сообщение опубликовал комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США на странице в соцсети X.
Как сообщается, Джеймс Байден явится 21 февраля для стенографируемого интервью.
«Мы ждем его показаний», — заявили в комитете.
Байдену предстоит дать показания о вовлеченности американского лидера в бизнес своих родственников.
17 декабря газета The Washington Post сообщила, что Джеймс Байден в течение долгих лет получал деньги за решение политических задач, связанных с обязанностями нынешнего президента США. Работа Джеймса как «консультанта по найму и закулисного политического решальщика» была часто связана с обязанностями его брата.
28 декабря члены Палаты представителей от Республиканской партии Джеймс Комер и Джим Джордан заявили о намерении проверить данные о сговоре Байдена по делу его сына Хантера.