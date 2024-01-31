Брата Байдена вызвали для дачи показаний

Брат президента США Джо Байдена Джеймс Байден вызван для дачи показаний в Конгрессе США. Соответствующее сообщение опубликовал комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США на странице в соцсети X.

Как сообщается, Джеймс Байден явится 21 февраля для стенографируемого интервью.

«Мы ждем его показаний», — заявили в комитете.

Байдену предстоит дать показания о вовлеченности американского лидера в бизнес своих родственников.

17 декабря газета The Washington Post сообщила, что Джеймс Байден в течение долгих лет получал деньги за решение политических задач, связанных с обязанностями нынешнего президента США. Работа Джеймса как «консультанта по найму и закулисного политического решальщика» была часто связана с обязанностями его брата.