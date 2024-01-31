Столтенберг озвучил совместные планы РФ, Китая, Ирана и КНДР

«Китай, Россия, Иран и Северная Корея все больше объединяются, вместе они обходят санкции и давление, ослабляют основанную на долларе США мировую финансовую систему. <...> В эти опасные времена мы должны вместе противостоять любому режиму, который хочет ослабить нас», — подытожил он.