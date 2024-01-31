Столтенберг озвучил совместные планы РФ, Китая, Ирана и КНДР

Столтенберг заявил, что Россия с союзниками хочет ослабить США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея хотят вместе ослабить США. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Столтенберг сделал во время визита на форум в США, на котором обсуждалась военная помощь Украине.
«Сегодня наши ценности злонамеренно атакуют внешние силы, которые пытаются их подорвать. Они угрожают нашему свободному миру, открыто оспаривают американское влияние. <...> Они пытаются изменить глобальные правила, которые обеспечивают нашу общую безопасность. Мы живем в опасные времена», — заявил он.
Генсек также добавил, что наиболее серьезной угрозой для США является Китай, который модернизирует вооружение и пытается доминировать в Южно-китайском море. Однако «наиболее насущной» угрозой Столтенберг назвал Россию.
«Китай, Россия, Иран и Северная Корея все больше объединяются, вместе они обходят санкции и давление, ослабляют основанную на долларе США мировую финансовую систему. <...> В эти опасные времена мы должны вместе противостоять любому режиму, который хочет ослабить нас», — подытожил он.
Ранее Столтенберг заявил, что дальнейшая военная помощь Украине является «путем к миру».