В Белграде осудили решение Приштины запретить сербский динар

«Ясно, что Курти не желает отказываться от своего решения и отложить противоправное указание по отмене динара и расчетной системы Сербии в Косово и Метохии. Здесь идет речь не еще об одном решении, которые принимают ежедневно, но об акте насилия, который прямо направлен против сохранения сербского народа», — заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.