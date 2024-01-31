Стало известно, почему Зеленский хочет уволить Залужного

Владимир Зеленский на оперативном совещании в понедельник, 29 января, публично озвучил свое решение уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Он отметил, что эта мера может повлиять на союзников Украины, ослабивших финансовую поддержку, пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

Собеседник газеты пояснил, что в ходе совещания между Зеленским и Залужным возник спор по ряду ключевых вопросов.

Украинский лидер заметил, что жители устали от боевых действий, международные спонсоры сократили военную поддержку. Он добавил, что назначение другого командующего может «обновить ситуацию».

После этих слов, отметил источник, Зеленский предложил Залужному место советника в правительстве. Главком отказался от предложения. Вместе с тем, предположительно он все же намеревается уйти из армии.

Кроме того, острая дискуссия развернулась по вопросу о мобилизации. Главком предложил набрать дополнительно 500 тыс. человек. Глава страны нашел эту цифру нереальной и непрактичной на фоне нехватки униформы, оружия, пайков и денег на довольствие. Залужный подчеркнул в ответ, что ВСУ не хватает сил, чтобы удерживать фронт.