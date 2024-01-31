В Мьянме продлили чрезвычайное положение

Военное правительство Мьянмы приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 31 июля в связи с намерением лидера хунты и верховного главнокомандующего страны Мин Аун Хлайна остаться у власти на четвертый год после госпереворота. Об этом сообщает агентство Bloomberg.