$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Три депутата от Латвии заметили российских шпионов в Европарламенте

В парламенте Евросоюза присутствуют российские шпионы. Такая информация появилась в газете Politico, ссылаясь на заявления латвийских законодателей.

Три депутата от Латвии заметили российских шпионов в Европарламенте
© Газета.Ru

"Их (шпионов. - "Газета.Ru") точно больше одного", - утверждают депутаты.

По их убеждению, к числу тайных пророссийских агентов примыкает как минимум депутат Европейского парламента Татьяна Жданок.

Парламентарии написали коллективное письмо в вышестоящие инстанции о присутствии в европарламенте служащих интересам РФ русских шпионов и ожидают расследования.

В апреле Politico писало, что российские шпионы якобы пытаются развернуть свою работу на территории Европы в целях сбора данных о производстве и поставках вооружения для Украины, а также в выявлении критической инфраструктуры Европы и поиске информации об оборонных объектах Североатлантического альянса.

В мире
Татьяна Жданок
Европарламент
НАТО
ЕС
Латвия
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости