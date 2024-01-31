Три депутата от Латвии заметили российских шпионов в Европарламенте

В парламенте Евросоюза присутствуют российские шпионы. Такая информация появилась в газете Politico, ссылаясь на заявления латвийских законодателей.

По их убеждению, к числу тайных пророссийских агентов примыкает как минимум депутат Европейского парламента Татьяна Жданок .

Парламентарии написали коллективное письмо в вышестоящие инстанции о присутствии в европарламенте служащих интересам РФ русских шпионов и ожидают расследования.

В апреле Politico писало, что российские шпионы якобы пытаются развернуть свою работу на территории Европы в целях сбора данных о производстве и поставках вооружения для Украины, а также в выявлении критической инфраструктуры Европы и поиске информации об оборонных объектах Североатлантического альянса.