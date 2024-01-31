Британец и испанец сорвали крупнейший джекпот 2024 года

Британец и испанец выиграли в лотерею EuroMillions джекпот в 144 млн евро (около 14 млрд рублей). Как сообщает газета le Parisien, счастливчики получат по 72 млрд евро (около 7,2 млрд рублей).

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Имена победителей пока держатся в секрете. Отмечается, что к этому розыгрышу европейцы приобрели около 200 млн билетов по цене в 2,5 евро за штуку.

Отметим, что это второй крупный выигрыш в EuroMillions в январе этого года. Ранее джекпот в 87,9 млн евро (около 8,7 млрд рублей) выиграл житель Франции. Как отмечали организаторы, шанс сорвать джекпот в этой лотерее составляет 1 к 140 млн, тогда как вероятность быть укушенным акулой в десятки раз выше и составляет 1 к 5 млн