Во Франции продолжаются протесты фермеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

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Отмечается, что фермеры протестуют на въезде в Париж и Лион. Трактористы заблокировали несколько дорог, связывающих Париж с рядом крупных региональных городов.

Согласно информации газеты Le Figaro, в среду полицейские задержали 18 трактористов в департаменте Эсон в Парижском регионе, так как они препятствовали движению транспорта. В департаменты Эсон и Луару направлены дополнительные бронемашины полиции.

Ежедневная газета Voix du Nord сообщала, что примерно в 2 км от аэропорта "Шарль-де-Голль" была остановлена колонна протестующих.