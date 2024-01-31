Шольц предупредил о новых проблемах в мире после выборов в США
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в зависимости от исхода президентских выборов в США мир может стать «еще сложнее». Об этом сообщает N-TV.
Во время дебатов по бюджету в немецком парламенте Шольц заявил, что будет полагаться на сотрудничество с Францией в преодолении политических кризисов.
«Эммануэль Макрон и я договорились - очень, очень тщательно - о том, как мы будем детально реагировать на возможные политические события, которые нас ждут», - подчеркнул канцлер.
По его словам, если мир станет еще сложнее, к примеру, из-за исхода выборов в США, то и Евросоюз должен стать еще сильнее.
«И Франция и Германия должны взять на себя эту задачу, чтобы усиление Евросоюза действительно стало возможным», - подчеркнул Шольц.
Газета The Guardian ранее обратила внимание, что лидеры ЕС все чаще говорят о возможной войне, а европейских министров обороны и вооруженные силы «охватывает волна беспокойства». По версии издания, такая «лихорадочная атмосфера» сформировалась в Европе из-за угрозы возвращения в Белый дом Дональда Трампа, известного критика НАТО, и успехов России на Украине.
Вице-президент Европарламента Катарина Барли призывала ЕС к более тесному военному сотрудничеству на случай, если Трамп снова станет президентом США и «бросит Европу», то есть сократит поддержку НАТО.