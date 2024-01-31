В США допустили выход из НАТО при Трампе

«Если его первые четыре года были плохими, вторые четыре будут еще хуже», — заявил в своей книге Болтон, отметив, что переизбрание Трампа может обернуться прекращением помощи Украине, выходом США из НАТО, а также подтолкнуть Китай к блокаде Тайваня.