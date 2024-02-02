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Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье

Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия в Приднестровье избирательных участков на выборах президента России. Его слова приводит РИА Новости.

Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье
© РИА Новости

«Открытие участков на левом берегу Днестра или в других населенных пунктах, но в особенности на неконтролируемых, сепаратистских территориях — это неправильно и незаконно», — сказал Гросу.

По его словам, в противном случае в Кишиневе могут принять какие-либо меры.

О недопустимости открытия избирательных участков в Приднестровье заявлял и министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой. Однако участок может быть открыт в здании российского посольства в Кишиневе.

Также в конце января лава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук призвал Кишинев не мешать проведению выборов президента России на территории страны и участию россиян в голосовании.

Выборы президента России пройдут с 15,16 и 17 марта.

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