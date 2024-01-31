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«Выборы в Европарламент ударят по Украине»

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Июньские выборы в Европарламент позволят проверить, действительно ли в ЕС укрепилась власть правых популистских партий, пишет Responsible Statecraft. Если это подтвердится, ситуация с региональной поддержкой Украины станет еще сложнее.

Прогнозируемый успех популистов отражает главным образом общественную тревогу по поводу потока беженцев. Усталость от Украины станет скорее подтекстом, чем главной темой июньских выборов, отмечает издание. По итогом выборов ожидается создание правой партийной группы «Идентичность и демократия» (ID), основными членами которой станут «Альтернатива для Германии», «Национальное объединение» Марин ле Пен, а также итальянские и австрийские партии, выступающие против финансирования Украины.

Израиль начал бойкотировать товары из ЮАР из-за Газы

Израильские компании прекратили импортировать виноград из ЮАР из-за позиции страны по сектору Газа, сообщает Semafor со ссылкой на три осведомленных источника. Ранее ЮАР обратилась в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть вопрос о признании действий Израиля в секторе Газа геноцидом палестинцев.

Как отмечает Semafor, это вызывает опасения, что предприятия африканской страны могут столкнуться с более широким бойкотом. Конгресс южноафриканских профсоюзов (COSATU), крупнейшая профсоюзная организация ЮАР, призвал правительство страны защитить компании от последствий торгового спора с Израилем. Уголь и алмазы являются наиболее ценными статьями южноафриканского экспорта в Израиль: в 2022 году туда было отправлено около 53 процентов угля страны и четверть алмазов.

Лидер Pink Floyd потерял контракт из-за критики Украины и Израиля

Звукозаписывающая компания BMG решила разорвать контракт с сооснователем Pink Floyd Роджером Уотерсом, чьи комментарии об Израиле, Украине и США вызвали немало споров, пишет Variety. Немецкая компания подписала соглашение с музыкантом в 2016 году и планировала выпустить недавно записанную версию альбома Pink Floyd 1973 года Dark Side of the Moon.

Новый генеральный директор Томас Косфельд отменил сделку, в итоге альбом вышел на британском лейбле Cooking Vinyl. Заявления Уотерса с критикой Украины и Израиля «привели в ярость» его бывших товарищей по группе, поскольку они оттолкнули несколько компаний, заинтересованных в приобретении каталога музыкальных записей Pink Floyd за полмиллиарда долларов, отмечает Variety.

Что потеряет Америка, если Техас отделится

В последние месяцы в США разгорается противостояние между Техасом и федеральным правительством из-за ситуации вокруг границы штата. Власти Техаса установили цепь буев на реке Рио-Гранде у города Игл-Пасс, чтобы остановить нелегальных мигрантов, а затем развернули колючую проволоку. Администрация США отправила в Техас пограничников, чтобы те уничтожили ограждения, но власти Штата пообещали не сдаваться.

Портал Al Arabiya представил, чего лишились бы США, если бы итогом конфликта стало отделение Техаса. Экономика Техаса занимает девятое место в мире, опережая многие страны, - к примеру, Испанию и Австралию. Штат, граничащий с Мексикой, также является энергетическим центром США, производя и перерабатывая большую часть нефти и газа страны. Также Техас - пионер в области возобновляемых источников энергии. Техас является домом для второй по величине рабочей силы на планете (более 14 миллионов человек). Около 170 лет назад Техас в течение примерно десятилетия был независимым штатом, прежде чем проголосовал за присоединение к Соединенным Штатам.

Новое заявление Пелоси о «российском следе» назвали бредом

В Совете по американо-исламским отношениям (CAIR) назвали бредом заявления бывшего спикера Палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси о связи пропалестинских протестующих США с Россией. Об этом рассказал Fox News.

Пелоси заявила, что США должны попытаться остановить страдания в секторе Газа, но призывы к прекращению огня она назвала «посланием господина Путина»: «Не заблуждайтесь, это напрямую связано с тем, что он хотел бы видеть».