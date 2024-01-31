Запад совершил несколько "непоправимых ошибок", в том числе по отношению к Российской Федерации , которые могут привести к окончанию гегемонии западных стран. Об этом заявил журналист немецкого издания Focus Габор Штайнгарт.

"На каждом заседании Генеральной Ассамблеи ООН мы наблюдаем, как претензии западных стран на гегемонию не оправдываются. Реакции отторжения возникают снова и снова", — написал он.

По мнению Штайнгарта, санкции Европейского союза, которые были введены против двадцати государств, в том числе России, Китая и Ирана, только усиливают сотрудничество этих стран в обход Европы. Эксперт подчеркнул, что санкционное давление против России не только не ослабило страну, но и помогло ей найти новых покупателей нефти и газа по более выгодным ценам.