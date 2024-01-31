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В Германии рассказали о «непоправимых ошибках» Запада в отношении России

Запад совершил несколько "непоправимых ошибок", в том числе по отношению к Российской Федерации, которые могут привести к окончанию гегемонии западных стран. Об этом заявил журналист немецкого издания Focus Габор Штайнгарт.

В Германии рассказали о «непоправимых ошибках» Запада в отношении России
© РИА Новости

"На каждом заседании Генеральной Ассамблеи ООН мы наблюдаем, как претензии западных стран на гегемонию не оправдываются. Реакции отторжения возникают снова и снова", — написал он.

По мнению Штайнгарта, санкции Европейского союза, которые были введены против двадцати государств, в том числе России, Китая и Ирана, только усиливают сотрудничество этих стран в обход Европы. Эксперт подчеркнул, что санкционное давление против России не только не ослабило страну, но и помогло ей найти новых покупателей нефти и газа по более выгодным ценам.

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"Если верить российским данным, рост экономики в 2023 году составил 3,5 процента. Немецкая экономика, которая страдает от нехватки дешевого газа из России, погрузилась в рецессию", — заключил Штайнгарт.

До этого руководитель отдела макроэкономических исследований крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески заявлял, что в 2024 году экономика Германии продолжит находиться в состоянии рецессии.

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