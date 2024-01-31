В НАТО заявили о сближении с Арменией

Он отметил, что недавно встречался с премьер-министром республики Николом Пашиняном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, заместителем министра иностранных дел Вааном Костаняном и министром обороны Суреном Папикяном. При этом он призвал Ереван к дальнейшему сближению, признав, что это будет трудным решением для Армении, которое займет много времени. Lenta.ru