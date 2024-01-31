Советник Кучмы заявил, что Зеленский хотел уволить Залужного из-за уничтожения Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного из-за уничтожения самолета Ил-76 с украинскими пленными. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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По мнению Соскина, украинский лидер хотел возложить на главкома вину за сбитый самолет, но Залужный не согласился на это, из-за чего и была принята попытка его отстранить.

Эксперт также выразил уверенность в том, что Зеленский был осведомлен о присутствии на борту самолета украинских военных, а расшифровка черных ящиков лишь усугубит ситуацию для руководства Украины.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Военному якобы предложили должность посла, но тот отказался. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в интервью "Украинской правде" сказал, что разговоры об отставке Залужного не соответствуют действительности, такое решение не принималось в офисе Зеленского.

Также американская газета The New York Times сообщала, что украинские власти отменили решение об увольнении Залужного, после того как информация об отставке была обнародована без их согласия.