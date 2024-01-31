Журналисты подсчитали, сколько потеряют США с уходом Техаса

В США продолжается противостояние Техаса и федеральных властей. Чем грозит Вашингтону возможное отделение одного из крупнейших штатов, разбиралось издание Al Arabiya.

Противостояние между Техасом и федеральным правительством началось из-за ситуации вокруг границы штата. В 2023 году власти Техаса установили цепь буев на реке Рио-Гранде у города Игл-Пасс, чтобы остановить нелегальных мигрантов. Затем губернатор штата Грег Эбботт заявил о решении проложить колючую проволоку на границе.

СМИ сообщали, что мигранты начали чаще тонуть в Рио-Гранде из-за буев и получали серьезные травмы из-за проволоки. В итоге президент США Джо Байден отправил в Техас пограничников, чтобы те уничтожили ограждения. Эбботт обратился в окружной суд и выиграл дело, но затем судьи Верховного суда подтвердили правоту Байдена. Несмотря на это, губернатор Техаса пообещал не сдаваться и установить еще больше колючей проволоки.

Al Arabiya напомнило, что граничащий с Мексикой Техас является вторым по величине штатом в составе США и уже имеет опыт независимости. Так, около 170 лет назад, до того как проголосовать за присоединение к США, Техас был независимым в течение примерно 10 лет. И в таком качестве был признан не только Соединенными Штатами, но и Францией и Испанией.

Если бы сейчас Техас стал самостоятельным государством, то он был бы девятой экономикой в мире, опередив Россию, Испанию и Мексику, отмечают журналисты.

В штате проживает более 30 миллионов человек. Техас является центром промышленности, здесь находится огромный рынок труда с низким уровнем безработицы и притоку населения способствует отсутствие подоходного налога.

«Техас вложил значительные средства и в образование, включая обучение рабочей силы. Здесь имеется более 180 колледжей и университетов», - отмечается в статье.

Именно в этом регионе США производят и перерабатывают большую часть американской нефти и газа. На долю Техаса приходится 42% добычи сырой нефти и 27% добычи природного газа в США.

Также в штате хорошо развито сельское хозяйство, нефтехимическая промышленность, машиностроение и космическая отрасль. В Техасе находится Космический центр НАСА, а также штаб-квартиры компаний Lockheed Martin, Southwest Airlines, American Airlines и Boeing, Dell, Tesla.