На Украине предложили изымать транспорт в пользу ВСУ

Новый законопроект о мобилизации на Украине предусматривает возможность изымать транспорт в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

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При этом не отмечается, что конкретно можно будет изымать. Так, под указанный в тексте законопроекта перечень подходят легковые автомобили, тракторы, сельскохозяйственная и строительная техника.

Изъятую технику предложили передавать военным для «удовлетворения потребностей ВСУ транспортом и техникой на особый период». Инициатива будет распространяться на владельцев транспорта, а также центральные и местные органы исполнительной власти и другие государственные органы.